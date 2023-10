RISKIKALKULAATOR | Maksavähk ei anna endast varakult märku. Millal on vaja minna aegsasti kontrolli?

Maksavähi ennetuses on väga oluline teada riske, kuna enam kui 90% maksahaigustest on teadliku tervisekäitumisega ärahoitavad. Rahvusvahelisel maksavähi teadlikkuse kuul võetakse ülemaailmselt oktoobris fookusesse maksavähki haigestumise ohutegurid. Millised need ohutegurid on ja kes peaksid oma maksa tervist regulaarselt arsti juures kontrollima?