TAI: tervishoiutöötajate palk suurenes

Eesti keskmine brutotunnipalk oli 2023. aasta I kvartalis 10,68 eurot ja see kasvas aastaga 12%. Arstide, õdede ja ämmaemandate ning hooldajate brutotunnipalk kasvas Eesti keskmisest palgast aeglasemalt. Arstide keskmine tunnipalk on Eesti keskmisest tunnipalgast 2,1 korda ja õdede-ämmaemandate tunnipalk 1,1 korda kõrgem. Need näitajad on olnud läbi mitme aasta sarnased. Samas hooldustöötajate keskmine tunnipalk on Eesti keskmisest ligi kolmandiku võrra madalam.