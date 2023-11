Kuulsaks iga hinnaga

Igaks juhuks ütlen, et ma ise pole selle tõve suhtes sugugi immuunne. Nooruses ei tahtnud ma pikki aastaid muud, kui et mind märgataks ja jumaldataks. Siis taipasin, et isegi kui sind märgatakse, ei tähenda see veel, et sind jumaldatakse. Aga seegi variant sobis mulle. Ma ei oskagi täpselt selgitada, miks ma nii väga tähelepanu ihkasin. Krooniliselt madala enesehinnanguga inimesena tekitas tähelepanu minus tunde, et olen päriselt olemas.