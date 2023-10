ARVAMUS | Miks inimesed ummistavad EMO? Perearst Triinu-Mari Ots: see on odav, kättesaadav ja mugav

Perearstisüsteemi eesmärk on tagada, et inimene saaks abi nii kiiresti, kui nõuab tema tegelik tervislik seisukord. Seetõttu on perearstikeskused võtnud kasutusele triaažisüsteemi, mis tähendab, et kiiremat abi vajavad patsiendid on eespool. Me koolitame oma inimesi, et õige inimene saaks õiget abi õigest kohast. Pereõed selekteerivad välja inimesed, kes peavad kohe samal päeval vastuvõtule saama ning nõustavad telefoni teel, kuidas toime tulla “nahaalse nohu, kõikehõlmava köha ja arusaamatu alaseljavaluga“. 99-l juhul sajast on need iseparanevad ja kindlasti mitte erakorralist arstiabi vajavad pöördumised, mis peaksid kohe samal päeval saama tervishoiuspetsialisti ülevaatust.