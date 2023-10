KOLUMN | Myrakas südameasjadest: kas me siis tõepoolest vajame kurjust, et leida endas üles headus?

Üllar Priks on mees, keda passinime järgi kutsuvad vaid vanemad. Oma kamraadidele on ta alati olnud Myrakas. Kunagi kaalupõhiste saavutuste eest auga välja teenitud tiitel on mehele alles jäänud ka pärast mõnekümne kilo kaotamist. Praegu läbib Myrakas ka pikemaid distantse kui diivani juurest külmikuni, kuid muidu on oma hedonistliku eluvaate säilitanud.

Kõige olulisemaks oleme alati pidanud südant. Vererõhud, pulsisagedused, kolesterool, aeroobne treenitus – küllap olete kuulnud ja kursis. Ega õige ta on, kui pump rinnus jukerdama hakkab, on kogu masinavärk suures ohus. Mina tahaks läheneda aga südameprobleemidele seekord hoopis veidra nurga alt. Olete kindlasti tähele pannud, et kui tuleb jutuks inimese usaldusväärsus ja moraalne tõsiseltvõetavus, kasutame väljendit: „Vaat sellel tegelasel on süda õige koha peal!“ Kõlab anatoomilise diagnoosina, aga tähendab ju hoopis midagi muud. Olgem ausad, et südamega lood korras oleks, peabki see „õige koha peal“ olema.