„Mu maailm kukkus kokku. Koju kõndides tundsin, kuidas langen kuristikku.“ Aeg haavu ei paranda. Kuidas kaotusvalu läbi elada?

Maili õppis gümnaasiumi eelviimases klassis, kui klassijuhataja ta matemaatikatunnist välja kutsus ja teatas, et Maili isa oli ootamatult töö juures kokku kukkunud. Infarkt viis 54aastase mehe jalapealt. Sellest on praeguseks kümmekond aastat möödas, aga Maili ema ei ole endist elurõõmu tagasi saanud. „Ema ja isa olid koos kuidagi helged, neil oli silmanähtavalt tore. Ja see helgus on emast kadunud. Ta hoiaks nagu kinni kunagistest mälestustest ja võib-olla kardab, et rõõmu tunda ei ole tema olukorras enam kohane.“

Maili ema on paljude aastate jooksul kinnitanud, et ei taha enda kõrvale enam kunagi mitte kedagi. „Ta ütleb, et ei taha tuhmistada oma mälestust kellegi kolmandaga ja et ta ei suudaks armastada kedagi nii nagu oma lahkunud abikaasat. Muidugi on tal aastate jooksul kavaleriks pürgijaid olnud, sest ema on ju endiselt aktiivne ja ligitõmbav naine, kuid tema süda on kinni. Ta ütleb, et sinna ei teki kunagi ruumi.“

Kõrvetavalt valusana toob Maili välja ka oma lapsepõlvekodu loo...



