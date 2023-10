„Ma ei tee midagi, mis on vastu tahtmist!“ Nelijärve puhkekeskuse 82aastane perenaine säriseb elujõust ega tea, mis on stress

Enamik maailma hotelle paistab silma selle poolest, et kõik toad on ühesugused. Nelijärvel on ühesugused toad ainult ühes majas, nõukogudeaegses. Kõik teised aga – maju on kokku viis! – on omaniku ja perenaise nägu.

Ehituspoes on Reet käinud elu jooksul rohkem kui toidupoes. Ta ei võta appi disainerit ega sisekujundajat. Ta kujundab ise. Mõnuleb tapeete valides, otsib ja leiab huvitavaid valgusteid, tema suur armastus on muidugi kõik see, millega kaetakse laudu, samuti mööbel. Reeda kujundatud tubade seintelt vaatavad vastu paabulinnud, õuna- ja kirsiõied, sajad roosid, kardinad on volangidega, laudadel küünlad ja voodid isegi baldahhiiniga. „Ma olen korraga ostnud 150 televiisorit ja ükskord kaks rekkatäit vana mööblit. Ka kardinariided ostan ise ja koos tütrega oleme ka õmmelnud. Olin 80aastane, kui õmblesin veel endale seeliku. Nüüd tunnen, et peaks siiski töökoormust vähendama ja rohkem puhkama,“ möönab Reet.

Tema suurim rõõm eelmise aasta lõpus oli, et Nelijärvelt vaid kilomeetri kaugusel sai valmis nn tondiloss. „Selle ehitus ja sisustus on just selline, nagu vaimusilmas ette kujutasin. Villas on kümme tuba ja seda üürime välja ainult nädalalõppudeks ja ühele seltskonnale,“ särab Reet oma uusimat loomingut tutvustades...

