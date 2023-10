TERVISEUUDIS | Ettevaatust! Ka ohutuks tunnistatud plastnõude osakesed lekivad sööki ja jooki. Mida vältida?

Me ei tea, kuidas mikroskoopilised plastiosakesed inimesele mõjuvad. Need võivad mõne uuringu järgi kahjustada soolestikku ja meie peamisi bioloogilisi protsesse, kuid täit selgust veel pole. On aga üsna kindel, et mida vähem plasti me sisse sööme, seda parem.