Milliseid vitamiine jääb meestel vajaka?

Statistika on karm: Eesti meeste oodatav eluiga on pea üheksa aastat naiste omast lühem ja iga neljas mees on rasvunud. Ometi pole selleks, et pilti veidigi muuta, vaja midagi üleloomulikku. Muu hulgas peaksid mehed rohkem jälgima, mida suhu panevad. Nõuandeid jagab proviisor Triinu Entsik-Grünberg.