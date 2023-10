Murrame müüdid: miks me suitsetame ja kuidas pahest vabaneda?

Suitsetama hakkamiseks on väga palju erinevaid põhjuseid. Üks põhjustest on kindlasti see, kui inimene kasvab suitsetajate peres ja peab seda tegevust juba lapsest saati normaalseks elu osaks. Kindlasti on suitsetama hakkamise põhjuseks tihti ka inimeste töökorraldus ja -keskkond. Näiteks kui oled letiteenindaja, siis võib juhtuda, et sinu ainus võimalus saada pausi tööst, võtta aeg maha, on minna suitsetama. Samuti ei tohi vaadata mööda tubakafirmade väga heast võimest oma tooteid turundada, mis samuti on üks põhjus, miks suitsetama hakatakse.

Alternatiivid ei ole arstide sõnul ravimid

Paljud riigid Euroopas ja maailmas on suitsetamise kahjulikkuse vastu asunud võitlema lubades turule tavalise sigareti alternatiive, nagu nikotiinipadjad, e-sigaretid ja kuumutatavad tubakatooted. Need tooted annavad suitsetajale nikotiinidoosi, kuid mitte neid aineid, mis suuremat kahju inimtervisele tekitavad. Ära ei tohi aga unustada, et ka nikotiin on mürk ja lõpuks inimesele ohtlik.

Näeme läbi selle taktika, et vana asja üritatakse uuel moel maha müüa: alternatiivid pole ohutud, sest nikotiin on ikkagi inimesele kahjulik. Kuid kui võtta ühte äärmusse kantserogeensete omadustega tavaline suits ja teise paigutada vaid nikotiini andvad alternatiivid, siis võib tinglikult öelda, et alternatiivid on vähem ohtlikud. Paljuski ei piirdu e-sigareti suitsetaja vaid e-sigaretiga ja ka tubakasuitsetamine jääb inimese ellu. Pigem on küsimus kui atraktiivne, lihtne ja aktsepteeritud suitsetamine ühiskonnas tervikuna on.

Kuidas suitsetamisest loobuda?

Suitsetamisest vabanemiseks on vajalik palju laiem plaan kui vaid keelud ja stigmatiseerimine. Tuleb vaadata otsa neile põhjustele, miks üldse suitsetama hakatakse: kas noored suitsetavad tänu heale turundusele, kas tänu sellele, et on igav ja muud pole teha, kas inimesed hakkavad suitsetama stressist, madalast haridustasemest, teadmatusest ja nii edasi.