Millega riskid, kui kasutad säilivusaja ületanud või saastunud kosmeetikume? Kui kaua säilib huulepulk, kaua kreem?

Tasub meeles pidada, et vedelad tooted aeguvad kiiremini kui õli baasil või puuderjad – vesi on bakteritele hea kasvulava.

Mis siis ikkagi juhtub, kui ilutoode säilivusaja ületab? Aktiivaineid sisaldava toote säilivusaeg määratakse enamasti selle järgi, millise perioodi jooksul need ained lubatud toimet pakuvad. See tähendab, et jätkates säilivusaja ületanud toote kasutamist, ei mõju see enam nii, nagu peaks. Näiteks on C-vitamiin, retinool, peptiidid ja paljud teisedki ilumaailma armastatud ühendid äärmiselt ebastabiilsed ja kaotavad järk-järgult oma toime isegi parimates tingimustes hoituna.