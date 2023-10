„Äkki lennuk kukub alla?“ Psühholoog jagab mõtteharjutust, kuidas ärevuse ja hirmumõtetega võidelda

Holst selgitab, et tuginedes Kognitiivse Käitumisteraapia raamistikule on enesetunde mõjutamiseks võimalik läheneda kahest erinevast punktist – mõtetest või käitumisest. Ta märgib, et õnneks on ajapikku võimalik oma mõtteid muuta, neid suunata ja juhtida. “Mõttemustrite muutmine pole kerge, aga see on sarnane muudele oskustele – alguses on päris raske, aga harjutades kujunevad oskused ja vilumus.“

Holst räägib, et esimese asjana on oluline suurendada teadlikkust oma mõtetest. Selleks tuleks tähele panna mõtteid, mis meil on iseenda ja maailma kohta. Sageli pole need mõtted päris teadlikud ning paneme neid tähele vaid “vilksamisi“. Tihti oleme rohkem ametis enda mõtete mõtlemisega kui nende endale teadvustamisega.

Kui mõtlemist täpsemalt vaadelda ja analüüsida, siis selgub, et päris suur osa meie mõtetest ei vasta väga hästi reaalsusele. Tihti on mõtted segunenud subjektiivsete hinnangute ja uskumustega, mis kallutavad nende objektiivsust.

„Kui oled oma mõtteid hakanud tähele panema ja märkama, millised neist tekitavad ärevust, siis on mitmeid võimalusi oma mõtete muutmiseks ja enesetunde parandamiseks,“ selgitab Holst.

Mõtete vaidlustamine

Peaasi.ee nõustaja, psühholoog Andreas Holst jagab mõtteharjutust ärevuse suhtes, mida paljud inimesed on tundnud.

„Kujutle, et sul tekib lennukis istudes korraga ärev mõte: Äkki kukub lennuk alla!“ Selle asemel, et oma peas leida sadu viise, kuidas see juhtuda võiks, võid hoopis endale öelda nii: “Hmm, see on väga kummaline mõte, mis mulle pähe tuli! Huvitav, mis tõestust mul selle võimaluse realiseerumisele on? Statistiliselt on ju lendamine kõige turvalisem transpordiviis. Pole ime, et mu keha reageerib ärevalt, kui ma sellist asja ette kujutan.“ Samas see on ainult mõte ja sellest saab ka lahti lasta,“ ütleb Holst ning lisab veel, et ärevuse vähendamine mõtlemise kaudu tähendab oma mõtete jälgimist, vaidlustamist ja ümberhindamist. Teisisõnu oma mõttemustrite muutmist.