Mida teha, kui hammas hakkab tuikama vastu ööd? Seitse võtet, kuidas leevendada und röövivat hambavalu

See on kõige kiirem ja lihtsam viis tõhusalt valu vähendada. Käsimüügist ostetavad paratsetamool ja ibuprofeen peaksid alati kodus võtta olema. Ära aga võta rohkem, kui ravimi infolehel lubatud.

2. Tee külma kompressi

Aseta selle näopiirkonna vastu, kus hambavalu tunned, rätikuga ümbritsetud kott jääga. Tee nii õhtul iga paari tunni järel, hoides jääd 15–20 minutit. See ahendab veresooni, mistõttu väheneb ka valu ja suudad uinuda.

3. Tõsta voodis pea kõrgemale

Vere lisandumine valupiirkonda võib ebamugavust suurendada. Mõnel inimesel aitab seetõttu uinuda lisapadi, mis hoiab pea kõrgemal.

4. Loputa suud soolveega

See on lihtne ja levinud kodune võte hambavalu leevendamiseks. Soolvesi on antibakteriaalsete omadustega, seega võib aidata põletikku vähendada.

5. Tee piparmündikompressi

Hoia vastu valutavat hammast märga piparmünditeekotikest. Piparmünt sisaldab antibakteriaalseid aineid. Mentool, mida piparmündis leidub, mõjub aga kerge tuimestina.

6. Kasuta nelki

Hambavalu leevendab nelgis leiduv eugenool, seegi mõjub tuimestina. Leota nelgiterasid vees, et saaksid neist pasta valmistada. Määri seda valutavale kohale. Aitab ka see, kui pistad ühe nelgitera suhu, et see niiskuks, ja hoiad siis valutava koha vastas. Ära kasuta seda võtet lastel, kes võivad nelgitera alla neelata.

7. Hoia suus küüslauguküünt

Küüslaugus sisalduval allitsiinil on tugev antibakteriaalne toime. Abi võib olla küüslauguküüne pehmeks närimisest ja selle massi hoidmisest valutava hamba vastas. Tasub siiski teada, et toores küüslauk on mõne inimese jaoks liiga kange.

Öösel valutab rohkem! Hammas kipub just öösel rohkem valutama, sest pikali heites voolab peapiirkonda rohkem verd. Teisalt pannakse öösel hambavalu ka rohkem tähele, sest segajaid on vähem. Hambavalu korral tuleb siiski võimalikult kiiresti arsti poole pöörduda, et vältida olukorra halvenemist.

