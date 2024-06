Mida teha, kui ärkad öösel hambavalu peale? Seitse nippi, kuidas hambavalu koduste vahenditega leevendada

5 second Studio

Hammas kipub just öösel rohkem valutama, sest pikali heites voolab peapiirkonda rohkem verd. Teisalt pannakse öösel hambavalu ka rohkem tähele, sest segajaid on vähem. Hambavalu korral tuleb siiski võimalikult kiiresti arsti poole pöörduda, et vältida olukorra halvenemist.