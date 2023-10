Kas muuseumikülastus võib leevendada ärevust ja üksildust? Osale vaimse tervise eksperimendis

„Muuseumikülastus sobib igas vanuses inimesele selleks, et sihilikult või endale märkamatult midagi uut õppida,“ märkis Tulviste. „Muuseum võimaldab luua värskeid seoseid uute ja vanade kogemuste ning faktiteadmiste vahel. Vaimse tervise ja heaolu seisukohalt sobib muuseumikülastus hästi emotsioonide käivitamiseks ja tähelepanu suunamiseks, teisalt ka lihtsalt suhtlemiseks ning üksildustunde peletamiseks.“

Psühholoog viitas hiljutisele USA uuringule kunstimuuseumi külastajate seas, millest johtus, et lisaks heaolutundele tõid külastajad välja soovi kogetut teiste inimestega jagada. „Muuseumis käimisest võiks seega kasu tõusta kõigile, kes soovivad tuttavas või võõras seltskonnas jututeemat leida,“ tõi Tulviste näiteks.

„Muuseumikaart on nagu vaimse tervise digiretsept – keegi ei oska lubada, et 100% töötab, aga kõrvaltoimed puuduvad ja proovida tasub, äkki toimibki. Näiteks Belgia arstid on juba mõnda aega kirjutanud ärevusega patsientidele välja tasuta muuseumikülastusi,“ ütles muuseumikaardi juht Kert Kask.