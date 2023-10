INNOVATSIOON | Europoli poolt auhinnatud ja Eestis välja töötatud täpne narkomeeter tuvastab narkojoobe 6 minutiga

Drug Hunter on uudne ja kiire tehniline lahendus kiireks narkojoobe tuvastamiseks. Kui tavapäraselt on narkojoobe tuvastamiseks kasutusel sülje- või uriinipõhised kiirtestid, mis on ebamugav ja ebatäpne, siis Drug Hunteriga on võimalik narkojoove tuvastada kohapeal oluliselt mugavamalt ja usaldusväärsemalt. Umbes kuue minutiga annab Drug Hunter süljetestist usaldusväärse vastuse sellele, kas ja milliseid narkootilisi aineid on inimene tarvitanud.