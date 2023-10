KUULA | Kust oma tervisemurele abi saab?

Tervishoiuressurss on paraku piiratud, mis tähendab, et meditsiiniline vajadus ja tervisemure tõsidus määrab selle, kui kiiresti me arstiabi saame. Iga tervisemure ei vajagi kohest sekkumist või kiiret abi. Kergemate tervisemurede korral saab inimene ka end koduste ravivõtetega ise aidata. Palju abi on ka apteekrist, kes meditsiinilise kõrgharidusega on pädev andma nõu ravimite kasutamiseks ja kergemate haigustega toimetulekuks. Kui sa ei tea, kuhu oma tervisemurega pöörduda, siis küsi abi perearsti nõuandetelefonilt 1220, kust saab soovitusi nii koduseks raviks kui ka juhiseid õigesse raviasutusse pöördumiseks. Kui tervisemure vajab arsti tähelepanu, siis esimeseks kontaktis on alati perearstikeskus. Kui tervisemure on väga tõsine ja tekib ootamatult tuleks pöörduda EMO-sse või kutsuda kiirabi.