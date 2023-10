USUTLUS | „Naised ei pea veritsema, kui nad ei taha.“ Intervjuu naistearst dr Ivika Jaksoniga

Kuidas suhtub sellesse moodne meditsiin – kas naisel peab tingimata olema menstruatsioon?

Veritsus ise ei ole nähtus, mis naisel tingimata olema peab. Korrapärane veritsus on üks naise tervise tähtis parameeter, kui naine ei kasuta hormoonravi. Veritsuse tõlgendamine on hoopis teine, kui kasutusel on kas rasestumisvastased vahendid või menopausiravi.

Östrogeen muudab emaka limaskesta paksuks. Et limaskest uuesti õheneks ja me väldiks pikemas perspektiivis vähiriski, peab loomuliku menstruaaltsükliga naisel vähemalt neli korda aastas olema kas menstruatsioon või ravimitega esile kutsutud veritsus. Kui viljakas eas naine, kellel on normaalne anatoomia ja östrogeenitase, ei veritse palju aastaid, tekib emaka limaskestas vähioht. Seda eeskätt näiteks sellise diagnoosi korral nagu polütsüstiliste munasarjade sündroom, kus ebaregulaarne menstruaaltsükkel on tavaline.

Kui naine võtab näiteks kombineeritud hormonaalseid rasestumisvastaseid vahendeid, on tal emaka limaskest õhuke ja mingit füüsilist vajadust veritsuseks ei ole. Algupäraselt oli niinimetatud beebipillide kasutusskeemis ette nähtud veritsus just põhjusel, et paljudel naistel seostub see tervisega. Füüsilist vajadust aga selleks ei ole. Veritsuse puudumine mõjutab positiivselt...

Pikka intervjuud loe edasi juba artiklist.