KÜSIMUS EKSPERDILE │ Kas kehv ilm paneb tegelikult ka liigesed valutama?

Vahel kuuleb tõepoolest inimesi kurtmas, et niiskete kevadiste-sügiseste ilmadega liigesevalu süveneb ja et valutavate liigeste järgi suudetakse suisa ilma ennustada või siis vastupidi. Kas sellele on ka teaduslik selgitus? Temperatuuri, õhurõhu, niiskuse ja tuule mõju liigesehaigustele ja -valule on loomulikult proovitud uurida. Seni ei ole leitud, et ühegi nimetatud parameetri muutus liigesehaigusi otseselt välja raviks, küll aga võib öelda, et teatud inimestel väheneb soojas ja kuivas kliimas subjektiivne valutunne. Millistel inimestel selline muutus liigesevalu vähendab ja kellel mitte, on kahjuks võimatu ennustada. Inimene peab ise ära tundma, kus tal on parem olla.