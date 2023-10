KAANELUGU | „Usun meditsiini arengusse ja loodan, et meil on veel palju ühiseid aastaid ees.“ Signe Kivi tugevaks kasvamise aeg

„Olen mõelnud, et võib-olla pidingi olema tookord tugev just Kalju pärast – muidu oleksin lagunenud koost,“ meenutab Signe elu kõige raskemaid päevi. „Kui ma sellele ajale tagasi vaatan, imestan isegi, kuidas üldse ellu jäin.“ Ta ei salgagi, et mustast august väljasaamiseks tuli appi võtta nii vaimse tervise spetsialistid kui ka antidepressandid.

Pärast esmast šokki tuli Signel hakata elama teadmisega, et on nõndamoodi. „Meil on olnud Kaljuga niivõrd ilus ja pikalt kestnud paarisuhe: hea seks, hea loominguline koostöö, lihtsalt hea koos olla. Olen palju kordi mõelnud, millega ma olen küll selle ära teeninud, ja muretsenud, millega see kõik lõpeb… Mõnel inimesel ei ole terve elu kedagi kõrval ja ta on õnnelik. Aga mina ei ole üksik hunt, mulle on vaja kõrvale teist inimest.“

Raviarst lubas tookord Kaljule viis eluaastat, millest on praeguseks saanud kümme. Selle aja jooksul on sündinud nende perre veel kaks kauaoodatud lapselast. „See on suur kingitus. Ma usun meditsiini ja teaduse arengusse ja loodan, et meil on veel palju ühiseid aastaid ees. Me oleme selles haiguses koos,“ lausub Signe mõtlikult. Meie elu muutus kardinaalselt, kuid see tegi meie suhte veelgi tugevamaks,“ ütleb Signe...

