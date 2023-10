Hambaarst sportlastele: suutervise tähelepanuta jätmine võib avaldada mõju väga valedel hetkedel

Temaga nõustub Eesti laskesuusataja Regina Oja Ermits, kes tõi välja, et võistlusteks valmistudes viiakse keha füüsiliselt pingutuse maksimaalse piirini ning see võib tekitada olukorra, kus ressursse igale poole ei jagu. „Tihti imestatakse, kui sportlased võistlustel haigestuvad. See on seotud just nimelt sellega, et organismis on olnud väike haigusetekitaja, mis tavaolukorras ei pruugi avaldudagi, ent suure kehalise pingutuse tõttu on organismi vastupanuvõime vähenenud ning peidus olnud tervisehädad avalduvad. Väga sageli on need just seotud hammaste tervisega, sest hammaste kontrolliks pole treeningute käigus aega jäänud,“ ütles Oja Ermits.