Kuidas aidata last, kellel on lühinägevus?

Miks tekib lastel lühinägevus?

Lühinägevuse riskitegureid on palju, näiteks geneetilised. Lastel, kelle vanematel esineb lühinägevus, on suurem risk lühinägevuse tekkeks. Samuti soodustab arenevatel silmadel müoopia teket tänapäevane eluviis. Lapsed viibivad rohkem tubases keskkonnas, seega keskenduvad nad rohkem läheduses asuvatele objektidele, loevad ja vaatavad ekraane liiga lähedalt.

Jälgimine on oluline

On tõestatud, et optiliselt on müoopiat võimalik aeglustada ja kontrollida spetsiaalsete lisatugevustega prilliklaaside, kontaktläätsede või uneläätsedega ehk ortokeratoloogiliste läätsedega. Abistavate toodete eesmärk on murda rohkem kõrvalisi valguskiiri ja suunata need võrkkesta ette nii, et silmadel puudub vajadus silma taha tekkinud fookuspunkti tõttu kohaneda ja pikemaks kasvada.