Kuidas päästa elurikkus kõhus?  

„Ei tea, kas enam ongi jäänud haigusi, mida mikrobioomiga ei seostata!“ ütleb noor teadlane Kertu Liis Krigul. Meie soolestiku elurikkus on nii oluline, et tähtis on välja selgitada kõik, mis seda mõjutab ja kahjustab. Viimast teevad paraku ka mitmed ravimid.