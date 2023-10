Kaotusvalu tuleb läbi elada

Maili õppis gümnaasiumi eelviimases klassis, kui klassijuhataja ta matemaatikatunnist välja kutsus ja teatas, et Maili isa oli ootamatult töö juures kokku kukkunud. Infarkt viis 54aastase mehe jalapealt. Sellest on praeguseks kümmekond aastat möödas, aga Maili ema ei ole endist elurõõmu tagasi saanud. „Ema ja isa olid koos kuidagi helged, neil oli silmanähtavalt tore. Ja see helgus on emast kadunud. Ta hoiaks nagu kinni kunagistest mälestustest ja võib-olla kardab, et rõõmu tunda ei ole tema olukorras enam kohane.“