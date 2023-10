Nii tervisliku toitumise kui ka kaalulangetamise alustala on vältida närivaid näljasööste ehk hoida veresuhkur stabiilsena. Raamatus „Glükoosirevolutsioon“ jagab biokeemik Jessie Inchauspé nippe, kuidas vältida veresuhkru suuri kõikumisi. Teose kaante vahele on koondatud nii teada-tuntud tarkusi kui ka uuemaid teaduslikult tõestatud nippe. Ta soovitab toite võimalusel õiges järjekorras süüa: esmalt kiudaineid, sealhulgas köögivilju, teiseks valku ja rasva ning viimasena tärklist ja suhkrut. Mida aeglasemalt glükoos vereringesse tilgub, seda lamedam on meie glükoosikõver ja seda paremini end tunneme.