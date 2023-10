Kahekümne viienda kooseluaasta kriisi iseloomustab ehk kõige enam see, et lapsed on suureks kasvanud ja elavad oma elu, sageli ka Eestist kaugel. Seetõttu väheneb ka lastelastega kokkupuute võimalus. Kaasad on jõudnud keskikka, mis märgib iga inimese elus ilmset pöördepunkti. See võib olla uute plaanide teostamise, stabiilsuse ja teiste juhtimise aeg või seesmise segaduse, depressiooni ja rahulolematuse periood. Olles kehaliste ja psüühiliste muutuste sunnil astunud uude elujärku, satume, enamasti ettevalmistamatult, täiesti uude olukorda. Me peame õppima sellega toime tulema. Noorus, tervis ja elujõud, mida seni võtsime kui midagi enesestmõistetavat, hakkavad kaduma ja ühes sellega ka osa elurõõmust.