Uuring: ka linnas peab puukide suhtes valvas olema. Selgus, milliseid elupaiku eelistavad linnapuugid

Puukide levimus linnade rohealadel

Kõige rohkem puuke linnakeskkonnas võib leida hooldamata ja niitmata rohealadelt. Seal, kus rohi on tihedalt ja madalalt niidetud, on puuke vähem või ei leidu üldse.

Puugirikkad kohad, kus korjatud puukide arvukus ületas 10 puuki 100 m2 kohta, paiknesid peamiselt terviseradadel, kuid ka vähemhooldatud ning rikkaliku põõsastikuga parkides. „Minimaalne sekkumine, avarus ning looduslik mitmekesisus on loonud puukide kõrgeks arvukuseks ideaalsed tingimused. Lisaks soodustab niitmisest keeldumine teepeenarde kinnikasvamist, mis taastab küll rohurinde liigirikkuse, kuid annab ka varju loomadele, soodustades nende populatsioonide arvukuse kasvu,“ selgitas TAI nakkushaiguste uuringute osakonna teadur Maria Vikentjeva .

Kõige puugirikkamaks kohaks osutusid minimaalse hoolduse ja inimese sekkumisega Valga Priimetsa terviserajad (26,63 puuki 100 m2 kohta). Sealsed rajad on kitsamapoolsed ning peamiselt tallatud, mitte eritehnikaga rajatud ega pinnakatematerjaliga kaetud. Need tingimused on loonud puukidele soodsa elukeskkonna.