Metaboolne sündroom: tervisenäidud, mida peaksid teadma, et jõuda jälile organismi ainevahetushäirele

„Ma ei tea, mis mu tervisega on äkitselt juhtunud. Ütlen ausalt: saades nelikümmend, hakkas mu keha igast otsast logisema,“ ohkab Katrin. „Eks elu on olnud stressirohke ka varem ja ma ei ole tõesti väga tervislikult elanud, kuid nüüd on probleemid kuidagi äkki ja korraga välja löönud. Kilpnäärmenäidu sain raviga küll korda, paraku on tekkinud muud terviseprobleemid.“

Katrini mure tuleviku ja tervise pärast on tõsine, sest tema perekonnas esineb diabeeti. „Ka minul on diabeedi tõenäosus seetõttu keskmisest suurem,“ nendib ta. Oma elustiili on Katrin nüüdseks märgatavalt muutnud – liigub rohkem ja sööb tervislikumalt – ning hellitab lootust, et ehk mõjutab see peagi ka tema tervisenäitajaid.