Psühhiaater: täiskasvanutel on sageli raske aru saada, mida kiusatud laps ja nooruk läbi elab. Kuidas aidata katkise hingega noort?

„Madalama enesehinnanguga inimesed saavad elus rohkem haiget. Praegune olukord kogu maailmas soodustab stressi, depressiooni ja ärevuse teket,“ tõdeb psühhiaater. Mida me iga päev kuuleme? Pandeemia, kliimamuutused, inflatsioon, majanduskriisi oht, tuumasõja ähvardused. „Ärevus on kogu aeg õhus: tulevikus on kõik halb või puudub meil üldse tulevik. Sellises olukorras saavadki paremini hakkama need, kellele on usku endasse, inimesse, ellu.“

Ebaküpsena eluvalikute ees

Noorukieas tuleb kohata sellesama ühiskonna üha suuremaid nõudmisi ja väljakutseid lapsepõlve kogemustepagasiga. „Kõik on siis muutumas: keha, identiteet, suhted vanemate ja sõpradega. Suured muutused toimuvad väga lühikese aja jooksul,“ põhjendab dr Linnus, miks ta peab noorukiiga väga keeruliseks. „Puberteet, ebakindlus, psühholoogiline kaugenemine vanematest muudavad eriti tähtsaks eakaaslaste toetuse. Kui sõpru ei ole, jäädakse oma muredega sageli üksi.“

Samas on noorukiiga aeg, kus on tahtmine kõike proovida. „Kuna olukordi alati veel õigesti hinnata ei suudeta, võivad kaasneda traumaatilised kogemused. Ebaküps nooruk peab vastu võtma tähtsaid otsuseid: kelleks saada, mida õppida. Tal peab olema idee, mille poole liikuda. Pettumused on sel ajal kerged tulema ja noortel on oma emotsioonidega raske toime tulla.“

Kergemate psüühikahäiretega noortel võib õige ravi korral saada positiivseid muutusi mõne kuuga.

See, et noorukite nõuandlatesse, noorukitepsühhiaatriasse ja terapeutide vastuvõttudele on järjekorrad, näitab, et hakatakse aru saama abi vajadusest ja võimalikkusest, kiidab dr Linnus positiivset tendentsi. „Kergemate psüühikahäiretega noortel võib õige ravi korral saada positiivseid muutusi mõne kuuga, raskema juhtumi patsient võib jääda psühhiaatrilisele ravile aastateks,“ tõdeb dr Linnus. „Kõige raskemad noorukieas patsiendid on muidugi need, kes hauvad suitsiidimõtteid või on juba teinud enesetapukatseid.“

Ärevusest depressioonini

Soomes on dr Linnuse sõnul suurim töövõimetuse põhjus depressioon. „See läheb ühiskonnale väga kalliks maksma. Ka raskelt depressiooni haigestunud nooruk ei suuda sageli haiguse ajal ei koolis ega tööl käia. Normaalne areng on häiritud.“