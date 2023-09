„See on nii stressirohke!“ Peatäid ajavad lapsevanemad ahastusse, sest täirünnakuid tuleb kooliaasta jooksul tõrjuda korduvalt

Täidest räägitakse reeglina harva ja nii mõnegi jaoks on see tabuteema. Samas võivad täid tabada igat perekonda ja puhtuseharjumusega pole sellel mingit pistmist. Sageli tuleb peredel tülikaks ja töörohkeks kujunevaid täirünnakuid sama kooliaasta jooksul kordi ja kordi tõrjuda. Mida täide kohta teada vaja ja kuidas neist lahti saada, selgitab proviisor Triinu Entsik-Grünberg. juhul, kui kasutada nendega nakatunud isiku kammi, harja, mütsi, salli, patsikummi või rätikut. Hea on teada, et täid ei lenda, hüppa ega uju, küll aga suudavad väga kiiresti ronida. Peatäid levivad ennekõike rahvarohketes kohtades, nagu näiteks lasteaiad, koolid või lastelaagrid. Nii esinebki nakkust kõige sagedamini väikestel, 3–12aastastel tüdrukutel, kelle juuksed puutuvad kokku või kes kasutavad kaaslaste kamme ja patsikumme.