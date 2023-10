Tugevaks kasvamise aeg

„Olen mõelnud, et võib-olla pidingi olema tookord tugev just Kalju pärast – muidu oleksin lagunenud koost,“ meenutab Signe elu kõige raskemaid päevi. „Kui ma sellele ajale tagasi vaatan, imestan isegi, kuidas üldse ellu jäin.“ Ta ei salgagi, et mustast august väljasaamiseks tuli appi võtta nii vaimse tervise spetsialistid kui ka antidepressandid.