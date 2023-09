TERVISEUUDIS | Ettevaatust, melatoniin mõjutab soolestiku tervist!

Uurijate sõnul peaksid inimesed olema melatoniiniga ettevaatlikud – tegu on ikkagi hormooniga.

Teadlased, kes uurivad põletikulisi soolehaigusi (näiteks Crohni tõbi ja haavandiline koliit), tahtsid välja selgitada, kas nende n-ö immuunvahendatud haiguste ravis saaks melatoniini kasutada. On ju teada, et see võib toimida antioksüdandina ehk põletikku vähendada. Nad kutsusid laborihiirte organismis esile koliidi ja püüdsid loomakesi siis melatoniiniga tervendada, kuid soolepõletik läks hoopis hullemaks.