Nooruse eliksiir: antioksüdandid

Kõik elusorganismid koosnevad rakkudest. Et elus püsida, kasvada ja ennast taastoota, vajavad need energiat ja komponente, mida saab raku ainevahetuse kaudu. Selle protsessi käigus tekivad oksüdandid – vabad radikaalid, mida organism vajab ainevahetuse ja rakkude talitluse tagamiseks. Liigses koguses muutuvad need aga organismile ohtlikuks.