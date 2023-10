Võta aega vananeda!

Ja siis järsku pauh! seisad silmitsi faktiga, et nüüd ja kohe on su abi vaja. Oled kohtunud vanadusega. Õnneks veel mitte enda omaga, aga siiski puudutab see ka sind ja sa ei ole selleks valmistunud. See pole lihtsalt sulle pähegi tulnud. See on hetk, kui hakkad ka iseenda tulevikule veidi murelikuna vaatama.