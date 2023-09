„Meeste kusemishäired pole alati seotud ainult eesnäärmehaigustega.“ Margus Punab selgitab, miks ei tohi kusemishäirete raviga venitada

Üldiselt on mehe ja naise keha loodud üsna sarnaseks, peamiselt muudavad meid erinevaks just kuse- ja suguelundid. Naiste anatoomia eripärana on suguteed väga hästi turvatud, aga ilmselt on selle nimel teatud määral „ohvriks“ toodud kusetrakt – erinevalt meestest on naiste kusiti väga lühike ja puudub spetsiaalne kaitseorgan, mis aitaks väliseid ohustajaid enne põieni jõudmist tõrjuda. Seetõttu on naiste kusetrakt välistele, peamiselt mikroobsetele ärritustele palju vastuvõtlikum. Samas annab see naistele elu teises pooles teatud privileegi. Neid ei ohusta kusemishäired, mis mehi sageli tabavad, kui haigestub nende kuse-sugutrakti kaitseorgan eesnääre.