On vägagi kummastav olla ema internetiajastul. Näen Instagramis ja Tiktokis läbipaistvates valgetes öösärkides emasid, kes küpsetavad laitmatult puhtas maaköögis koos oma hoolitsetud punapõsksete lapsukestega rõõmsalt tervislikke küpsiseid, ja suudan mõelda vaid üht: „Eks proovi teha sama kümne aasta pärast.“ Lapsi on lihtne näidata just säärastena, nagu tahad, kui nad on väikesed. Kui tahad toppida oma kolmeaastase kallisse, linasesse, äsja triigitud pükstükki ja talle lilled juustesse torgata – viieks minutiks, kuni ta kogu kupatuse ära määrib –, siis seda annab korraldada. Nüüd tehke sedasama mässumeelse, musta silmalaineriga paksult mukitud 13aastase tüdrukuga, ja te avaldate mulle tõesti muljet. Eks näis, kui suures vaimustuses on lapsed teie „tervislikest“ küpsistest, kui nad bensiinijaamast ostetud väärt kraami maitse kord juba suhu saavad. Teie suurepärased, loodusest inspireeritud kunstiprojektid võivad leida endale vastase, kui lapsed avastavad mõne virtuaalse mängukeskkonna. Ma ei ütle, et selliste igati kasulike asjade tegemine oleks iseenesest halb, aga te loote nende abil kontrollitud mulli, mis ei peegelda tänapäevase maailma realiteete.