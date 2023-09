Miks tulevad osad inimesed kriisidega paremini toime kui teised? 11 võtet, kuidas seda võimet endas kasvatada

Inimene on osake loodusest – terviksüsteemist, mis on ühelt poolt pidevalt arenev ning teiselt poolt pidevalt kohanev. Nii on ka inimestega, edukamad ja õnnelikumad on need inimesed, kes suudavad muutustega kohaneda, samas jääda oma väärtustele truuks ning ka inimesena kasvada.