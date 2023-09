ARHIIV | Kriya-jooga guru staatusest tagandatud Ingvar Villido uues valguses – milles seisnes püsiva õnne valemi leiutanud mehe õpetus?

Miks inimesed pärast tööpäeva või nädala lõpus lõõgastumiseks alkoholi joovad või klubisse lähevad? Tüüpiline vastus on, et soovitakse pingetest vabaneda. Aga miks meil on sellised pinged? “Meil on selgelt välja kujunenud käitumismallid, mis tingivad meie reaktsioonid ükskõik millele,” alustab läinud aastal oma esimese raamatuga “Emotsioonid. Inim­konna suurim sõltuvus” megaedu saavutanud mees. “Nii tööl kui ka kodus eeldavad teised ja ühiskond, et sa pead olema mingi kujutlus­pildi kohaselt tasemel, ühis­kondliku ideaali järgi hea välja nägema, olema järjel, jõudma kõike teha, sest panga­laen, mis võimaldab sulle olulist elustiili, on vaja ära maksta jne. Siit sünnib pidevalt kogunev emotsionaalne paine, mis tekitabki kehas füüsilisi pingeid. Kõigi nende pingete ülevalhoidmine, alla­surumine ja ületamine võtab tohutult jõudu, need kurnavad sedavõrd, et ükskord annab keha alla ja inimene jääb haigeks. Pinges inimene teeb ka väga sageli vigu. Pingetel on kombeks kanduda töölt koju, jõuda elukaaslase ja lasteni, kellega tegelikult tahaksid häid suhteid. Suhtedki lähevad upakile.”