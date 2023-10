Reet on töötanud hotellides 40 aastat, neist viimased 30 Nelijärve puhkekeskuse omaniku ja perenaisena. „Mäletan täpselt, millal ma viimati terve kuu puhkasin. See oli 1987. aastal, kui mu juhitava Stroomi hotelli täitumus oli 118 protsenti... Hotellikoondise direktor Harri Veering kinkis mulle tookord jõuludeks beeži Lada – katuseluugiga! Oi, naistel jätkus kauaks mõtteainet, et mille eest ma selle auto küll sain! Hiljem ma nii kaua järjest pole puhata saanud, sest suved on hotellis ju teenimise aeg,“ räägib Reet rõõmsalt, sest tööl käimine on tema jaoks pidupäev.