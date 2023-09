Puperdav süda – stress või haigus? Kardioloog: põhjuseid on väga palju, muu hulgas kestvusspordiga liialdamine ja terviseärevus

Kinnisvaramaaklerina töötaval Annelil (52) tekkisid kevadel tugevad südamekloppimise hood. Seda juhtus ka täiesti rahulikus olekus, une pealt. „Miskipärast oli eriti öösel tunne, et süda kargab rinnust välja,“ meenutab naine. „See viis totaalse kurnatuseni, sest lõpuks ma ei maganud üldse. Nädalaga tekkis tunne, et olen kui inimvare – kõik ärritas, iga asi pani nutma, kõige suhtes oli vastumeelsus ja kogu elu nõudis meeletut pingutust.“ Kui Anneli oli elanud juba nädalapäevad napilt tunnise unega, sest süda peksles korrapäratult, hoidnud seejuures ka telefoni pidevalt käeulatuses, et kiirabi kutsuda, palus ta lõpuks perearstilt saatekirja kardioloogile.