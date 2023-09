Myrakas reisimisest: olen näinud mehi, kes järsku nii peenelt pirtsutama kukuvad, et tõmba neile või roosa seelik selga

Ma olen õppinud aastatega oma puhkusereisi aina rohkem nautima, aina enamat sellest välja imema. Mõistan iga korraga paremini reisipsühholoogiat ja oskan tupikpunktidest välja tagurdada. Esiteks on täiesti kindel see, et paaril esimesel päeval sa veel puhata ei suuda. Ikka lohisevad nähtamatu kummipaelaga sabas töömõtted ja põhjendamatud hirmud selle ees, kas seekordne puhkus küünib möödunud aasta elamustega samale pulgale või päädib üksteist kuud mõõdutundetut ülemuse ülistamist samasuguse tulemusega nagu Jaan Tatikal paekivist sealiha tootmine. Lollidel mõtetel tuleb lihtsalt minna lasta. Mida vähem põed, seda tervemana elust läbi purjetad, nii lihtsalt on. Tšill!

See, et päevi ja päevi kamba erinevate karakteritega ninapidi koos asjatades keegi aeg-ajalt Godzillaks muutub, käib samuti asja juurde. Olen näinud mehi, kes järsku nii peenelt pirtsutama kukuvad, et tõmba neile või roosa seelik selga ja saada minimissi võistlustele. Või naisi, kes end Terminaatoriks kujutavad ja pilguga mateeriat lõhustada üritavad. Aga need hood lähevad üle ja kõik lõpetavad reisilt naastes natuke paremate inimestena. Sest reisimine teeb meid paremaks. Teeb paremaks, nooremaks ja rikkamaks. Ausõna. Ma olen rikas kui troll, sest mul on minu mälestused. Neid on virnade viisi, kuid olen igalt reisilt seadnud pjedestaalile ühe kõige meeldejäävama. Mõnikord on selleks vahva kõrtsi külastus, mõnikord lummav loodusvaade, mõnikord ajalooga laetud vana katkine maja.