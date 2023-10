Seerumid, ilumaailma väekaimad võlurid

Mis teeb seerumid erilisemaks kui muud nahahooldustooted? Nende vedel ja head imendumist võimaldav tekstuur, mis on tulvil väikesemolekulisi ja seega sügavamale nahakihtidesse pääsevaid aktiivaineid. Seerumid on lausa nii kõvad tegijad, et kui sinu muud nahahooldustooted keskenduvad üksnes niisutamisele, aga soovid ka vananemisvastast toimet, piisab, kui lisad hooldusrutiini mõne kvaliteetse seerumi ja, voilá, kvanthüpe kaunima naha suunas ongi tehtud!