Selle vitamiini puudus on tänapäeva laste ja täiskasvanute seas üsna tavapärane

On teada-tuntud fakt, et D-vitamiin turgutab immuunsüsteemi, aitab kaasa luude ja lihaste normaalsele arengule ning osaleb ka rakujagunemise protsessis. Samuti on D-vitamiin oluline osaline laste hammaste ja luustiku kasvamisel ning aitab luustikku hoida toimivana ka vanemas eas.

Vähem tuntud on aga fakt, et lisaks D-vitamiinile on luustiku normaalseks funktsioneerimiseks ning näiteks vere hüübimisega seotud probleemide vältimiseks vaja võtta ka K2-vitamiini.

Mis on K2-vitamiin ja miks me seda vajame?

K2 on rasvlahustuv vitamiin, mille kohta on uuringud näidanud, et selle tarvitamine omab positiivset mõju südame tervisele, vähendades südamehaiguste riski 50%. Lisaks südame- ja veresoonkonnaga seotud kasule on uuringutega tõestatud, et mõjutades kaltsiumi ainevahetust ja parandades luude mineraalainete sisaldust aitas K2-vitamiini tarvitamine vanemaealistel inimestel ning menopausis naistel kaasa luude tugevuse säilitamisele, vähendades seeläbi luumurdude ohtu. Paljud teadlased usuvad, et just K-vitamiini puudus võib põhjustada osteoporoosi teket.

Vitamiin K2 on väga oluline ka laste luude arengule kasvueas. Uuringud on näidanud, et tänapäeva lastel on rohkem vitamiin K2 puudust, kuna tarbitakse rohkem töödeldud toite ja süüakse vähem köögivilju. Seetõttu jääb looduslikke K-vitamiini allikaid järjest vähemaks ja selle vitamiini puudus on tänapäeva lastel üsna tavapärane.

Oluline on aga mainida, et kuna vitamiin K2 aitab kaasa vere normaalsele hüübimisele, peaksid patsiendid, kes kasutavad verevedeldajaid, enne selle vitamiini tarvitamist konsulteerima arstiga.

Nordaidi K2+D3 sprei

Eesti ettevõte Nordaid on koostöös teadlastega välja töötanud K2+D3 sprei ehk pihustatava toote, mis imendub otse läbi suu limaskesta vereringesse. Uuringud on näidanud, et suhu pihustatava toote imendumine on kiirem ja tõhusam kui tableti või kapsli vormis toidulisandil.