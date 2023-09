Väsimus ja ärrituvus. Kas mul on magneesiumipuudus?

On öeldud, et magneesiumipuudus võib põhjustada rohkem haigusi kui ühegi teise toitaine puudus . Kuna magneesiumipuudus jääb tihti tähelepanuta, kannatavad väga paljud inimesed ilmaasjata ja tarvitavad sümptomite raviks rohte, kuigi võiksid abi saada magneesiumi toidulisanditest.

Suurem osa magneesiumist on luudes ja rakkudes, vaid 1% veres . Magneesiumipuudust ei ole alati võimalik lihtsa vereanalüüsiga kindlaks teha ja kuna sümptomid ei ole ainulaadsed magneesiumipuudusele, jääb see enamasti diagnoosimata. Kui kahtlustad, et sul võib olla magneesiumipuudus, pea nõu oma arstiga.

Tihti esinevad seedehäired viivad magneesiumi ja teiste mineraalide imendumishäireteni. Retseptiravimite ja antibiootikumide suur kasutamine kahjustab seedetrakti ning magneesiumi toidust kätte saamine ja organismi imendumine on puudulik. Teraviljas ja köögiviljades leiduvat magneesiumikogust on oluliselt kahandanud vähene magneesium mullas, mistõttu võib arvata, et magneesiumi toidulisandid on vajalikud enamikule inimestele.

Bios Line'i magneesium on vees lahustuv ning saadaval kahes suuruses: 200 g purk koduseks kasutamiseks ja ühekordsed pakikesed , mida on mugav väljasõidule või reisile kaasa võtta!

Magneesiumpidolaat – Eestis vähelevinud ja vähetuntud vorm, kuid teadlaste arvates üks paremaid vorme, mis imendub rakutasandil. Seda magneesiumivormi soovitatakse eriti ränga magneesiumipuuduse korral, sest imendub väga hästi ning kompenseerib puudujäägi kiiresti. Lisaks ei tekita see kõhulahtisust ega sega seedimisfunktsioone ning jõuab imenduda ka siis, kui seedimine on kiire.

Magneesiumtsitraat on magneesiumisool, mis on sidrunhappega seotud. See on tuntud oma hea imenduvuse poolest ning seetõttu on populaarne valik inimeste seas, kes soovivad suurendada oma magneesiumi tarbimist.

Magneesiumkarbonaat koosneb magneesiumist, süsinikust ja hapnikust. Magneesiumkarbonaat on tuntud oma kasutamise poolest antatsiidina, mis aitab leevendada maohappega seotud seedeprobleeme. See toimib neutraliseerides liigset maohapet, mis võib põhjustada kõrvetisi ja seedehäireid.

Turul olevaid toidulisandeid on väga palju ja tuleb teada, et kõik magneesiumivormid ei imendu kehas ühtemoodi. Bios Line'i magneesiumi toidulisandid sisaldavad lausa nelja erinevat magneesiumivormi, mis üheskoos imenduvad organismis väga hästi.

Magneesiumi leidub paljudes toiduainetes, mida on lihtne enda toidulauale lisada ja igapäevaselt tarbida. Siin on sulle mõned näited:

UNS-i valikus on magneesiumtsitraadi anhüdraat, mis on veevaba magneesiumtsitraat. Valikus on ka n-ö tavaline magneesiumtsitraat. Mõlemad on pulbri kujul ja neutraalse maitsega.

Nature’s Finest pakub apelsinimaitselist magneesiumtsitraadipulbrit ja ka magneesiumtsitraadi, B-kompleksi ja C-vitamiini joogipulbrit. Lisatud vitamiinid aitavad kaasa närvisüsteemi normaalsele tööle ning kaitsevad organismi oksüdatiivse stressi eest.

Ekolife Natura valikus on aga liposoomne vedel magneesium. Liposoom koosneb kahest kihist, tänu millele tema sees olev aktiivaine ei lagune seedesüsteemis, vaid satub peensoolest otse vereringesse ning sealt edasi otse rakku. See tähendab, et liposoomi pakitud vitamiinid imenduvad mitu korda paremini.

Kui otsid aga magneesiumihelbeid, -õli või -kreemi, leiad ka need Bio4You valikust.

Kui palju, kuidas ja kui kaua?

Täiskasvanu ööpäevane vajadus on 280–450 mg. Keskmiselt on magneesiumi tarvis 6 mg ühe kilogrammi kehakaalu kohta. Magneesiumivajadus on suurem vaimse ja füüsilise stressi korral, eriti kui lõõgastumiseks kasutatakse alkoholi. Suurem magneesiumivajadus on ka inimestel, kes tegelevad spordiga või higistavad palju, puberteedieas noorukitel, samuti rasedatel või imetavatel naistel – kuni 10 mg ühe kilogrammi kehakaalu kohta.

Soovitatav on päevane kogus jagada kolmeks võrdseks manustamiskorraks. Nii on omastamine parem ja väheneb kõhulahtisuse oht. Kõhulahtisus on märk, et korraga manustatud annus on liiga suur või jääb liiga suur hulk magneesiumi omastamata.

Magneesiumi tarvitamisel on oluline mõista, et organismi varude taastamiseks võib kuluda kuus nädalat kuni kuus kuud. Kui tunned, et sind vaevavad mitmed magneesiumipuuduse sümptomid, kuid need ei möödu peagi, ei tasu meelt heita ja arvata, et need ei olegi magneesiumipuudusega seotud. Võta aega ja märka vähehaaval ilmnevaid muutuseid!

Vastunäidustused

Neerutalitlushäirete korral võib magneesiumilisandeid tarvitada ainult arsti järelevalve all. Vastunäidustusena nimetatakse ka raskekujulist müasteeniat, bradükardiat (väga madal pulss) ja soolesulgust.

Kokkuvõtteks: kui kahtlustad, et sinul või sinu lähedasel võib olla magneesiumipuudus, pöördu kindlasti arsti poole ning tee toidulisandite võtmisel teadlikke otsuseid.