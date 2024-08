Proviisor annab nõu: kuidas ennetada põiepõletikku või sümptomeid kiirelt leevendada

Põiepõletikku iseloomustab sage urineerimisvajadus, kuid uriinikogus on väike ja pärast tualetis käiku jääb endiselt tunne, et põis on täis. Sümptomite hulka kuulub ka põletav valu just urineerimise lõpus, samuti hägune ja halvasti lõhnav uriin. Ägeda põletiku korral võib uriinis lausa verd olla.