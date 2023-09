Elu palmi all

Töisest elust eemaletõmbumine on suur otsus, mis nõuab isegi aastaid ettemõtlemist. Carola just sellega tegelebki. Mina ka. Tean, et mulle on oluline tunda, et mu elul ja tegevusel on tähendus, ja kujutlen, et võiksin sisustada toimekaid pensionäripäevi mingit laadi sotsiaaltööga. Me ei pea elama kõik samamoodi, küll aga võime proovida oma elu natukenegi juhtida. Carola puhul on kuulda ja tunda, et tal on oma elu ja tegevuse suhtes selged hoiakud.