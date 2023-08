TERVISEUUDISED | Lugemine lapseeas on tähtsam, kui arvasime

Selgus, et lugemisega lõbustasid end lapsena umbes pooled noorukid. Neil näitasid testid paremat vaimset toimetulekut, vähem stressi ja depressiooni, paremat tähelepanuvõimet ja vähem käitumisprobleeme, nagu agressiivsus ja tung reegleid rikkuda. Samuti olid neil paremad tulemused mälu- ja kõnearengu testides ning üldises õpiedukuses. Ka veetsid nad vähem aega ekraanide taga ja magasid kauem.

Ilmnes, et positiivse mõju avaldumiseks oli lapseeas optimaalne lugeda 12 tundi nädalas. See oli seotud parema ajustruktuuriga, rohkem lugemine muutust ei suurendanud. Ajuskaneeringud näitasid, et neil noortel olid veidi suuremad nii üldine ajumaht kui ka teatud ajuosad, mis mõjutavad aju kognitiivset tööd. Samuti erinesid neil ajuosad, mida seostatakse vaimse tervise, käitumise ja tähelepanuvõimega.