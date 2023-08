VAATA või KUULA | Ekspert selgitab, mida sa pead enne reisile minekut teadma vaktsineerimise ja ravimite kaasavõtmise kohta

Enne reisile minekut on oluline hankida teavet sihtkoha nõuete ja soovituste kohta seoses ravimite ning vaktsineerimisega. Näiteks on mõnikord ravimite kaasavõtmiseks vaja eriluba ja on riike, kuhu minnes tuleb vaktsineerimisega alustada juba tükk aega enne reisi.