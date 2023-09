Võõrad seened jäägu metsa!

Kuigi eestlased peavad end metsarahvaks, juhtub tõsiseid seenemürgistusi igal aastal. „Meie looduses on rohkem mittesöödavaid ja mürgiseid kui söögiseeni. Inimesed lihtsalt korjavad valesid seeni. Samas pole seentel suuremat toiteväärtust ehk ei saa öelda, et neid peaks korjama nälja pärast. Tasub mõelda, kas on ikka mõtet katsetada seentega, mida kindlalt ära ei tunne.“