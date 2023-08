Kümme nippi, kuidas päästa kuivaks muutunud nahk janust. Kas nahal võib tekkida sõltuvus niisutavast kreemist?

Eri nahatüüpidel on erinev loomulik niiskuse säilitamise võime. Mõnel inimesel on kuivem, teisel rasusem nahk, samuti mõjutavad niiskusesisaldust nahahaigused (ekseem, dermatiit) ja keskkonnategurid. See tähendab, et me ei ole nahaniiskuse säilitamise oskuse poolest ühe pulga peal. Kui sulle tundub, et nahk saab enda niisutamisega ise imehästi hakkama, oled õnneseen ja kreemi järele ilmtingimata vajadust polegi. Muret, et nahk niisutava kreemi kasutamisest laisaks muutub, siiski tundma ei pea. Selle regulaarne kasutamine annab nii-öelda välise toetuse, toimides kooskõlas naha loomulike protsessidega.